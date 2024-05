Wirtschaftspreis „Erfolgreiche Frauen im Mittelstand“ Manuela Roßbach aus Königswinter ist „Innovatorin des Jahres“

Flutkatastrophen, Erdbeben, Hungersnöte - was die meisten Menschen nur als Schreckensnachrichten aus den Medien kennen, ist für sie Berufsalltag: Manuela Roßbach aus Königswinter ist seit mehr als 30 Jahren in der Not- und Katastrophenhilfe tätig, wenn auch nicht an vorderster Front, sondern vor allem hinter den Kulissen, in den Chefetagen verschiedener Hilfsorganisationen. 1999 hat sie - zunächst mit zwei Kollegen - die Aktion Deutschland Hilft als Non Profit Start-Up gegründet und das Bündnis mit sieben Verantwortlichen verschiedener Hilfsorganisationen aufgebaut. Lange Jahre war Roßbach als Geschäftsführerin tätig, seit diesem Jahr berät sie die nachfolgende Geschäftsführerung als Senior Advisor.