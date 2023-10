Hauptstraße gesperrt Wohnung in Königswinter brennt vollständig aus

In Königswinter-Niederdollendorf hat es am Montagmorgen gegen 9.35 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern, teilte Marc Neunkirchen, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter mit. Das Wohnhaus, in dem insgesamt neun Personen wohnen, befand sich auf der Hauptstraße, die während des Einsatzes für den Verkehr komplett gesperrt wurde.