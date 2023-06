Wohneinheiten in Zentrumsnähe Wo mitten in Königswinter neuer Wohnraum entsteht

Exklusiv | Königswinter · Im Herbst dieses Jahres sollen zwei Wohnhäuser an der Kurfürstenstraße in Königswinter abgerissen werden. An gleicher Stelle entstehen dort Mehr- und Einfamilienhäuser.

14.06.2023, 15:00 Uhr

Auf diesem Grundstück an der Königswinterer Kürfürstenstraße soll bald das Neubauprojekt Kurfürsten 26 mit 26 Wohneinheiten entstehen. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

Wer ist das, der da eher verstohlen aus dem Fenster des neu gebauten Hauses auf die Königswinterer Kurfürstenstraße blickt? Kein Zweifel: Es handelt sich um einen Prominenten, eine Film-Ikone. Es ist nämlich eine verborgene Tradition, dass Architekten und Immobilienentwickler winzige, aber für sie unverwechselbare Details in die Visualisierungen ihrer Neubauprojekte einbauen. Das ist auch beim Bauvorhaben von Michael Lehmacher, geschäftsführender Gesellschafter der EHP Immobiliengruppe GmbH so. Das Siegburger Familienunternehmen wird das Neubauprojekt mit 26 Wohneinheiten mitten im Königswinterer Zentrum bauen. Bei Lehmacher ist es üblich, dass ein prominenter Vertreter aus der Star-Wars-Saga in der Bebilderung der Pläne eine kleine Rolle spielt. Beim Projekt „Kurfürsten 26“ zum Beispiel schaut ein uniformierter Repräsentant der Stormtrooper aus dem Fenster – Drachenfels- und Petersbergblick inklusive.