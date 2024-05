Sportlerehrung in Oberpleis Königswinter zeigt sich sportlich als Top-Kommune und trotzdem gibt es Sorgen

Erstmals fand die Veranstaltung im Rahmen des Grünen Sonntags in Oberpleis auf dem Rathausvorplatz statt, wo sich am Nachmittag auch viele Vereine mit Mitmachangeboten, Vorführungen und Infoständen der Öffentlichkeit präsentierten. „Die Sportlerehrung gehört in die Öffentlichkeit, denn sie ist auch ein Stückweit Werbung für den Sport in Königswinter“, betonte Bürgermeister Lutz Wagner. Wichtig sei, dass nicht nur Sportler selbst, sondern auch Trainer und Ehrenamtliche geehrt würden, „denn sie tragen maßgeblich dazu bei, dass wir so ein tolles Sportangebot in unserer Stadt haben.“ Zwar sei an diesem Nachmittag noch nicht die ganze Vielfalt auf sportlicher Ebene gezeigt worden, „aber zumindest gibt es schon einen guten Eindruck davon“.