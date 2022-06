Kreuzung L143 und L331 : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Oberpleis

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Oberpleis

In Königswinter-Oberpleis sind am Montag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Foto: Ralf Klodt

Oberpleis In Königswinter-Oberpleis sind auf der Kreuzung der Landstraßen 143 und 331 am Montagvormittag zwei Autos frontal ineinander gefahren. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Auf der Kreuzung der beiden Landstraßen 143 und 331 bei Königswinter-Oberpleis sind am Montagvormittag gegen 10 Uhr zwei Autos ineinander gefahren. Wie Sascha Brengmann, stellvertretender Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter, mitteilte, sind der Opel Corsa, in dem sich ein älteres Ehepaar befand, und der Ford Kastenwagen, in dem eine Frau mit ihrem Hund unterwegs war, frontal ineinander gefahren. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.