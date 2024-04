Kundgebung in Königswinterer-Ittenbach An die 100 Teilnehmer bei Demonstration gegen Rechtsextremismus

Viel Zeit für eine Vorbereitung geblieben, war den Organisatoren nicht: Nur wenige Stunden vor einer angemeldeten Kundgebung der AfD am Kreisel in Höhe des Rewe-Marktes in Königswinter-Ittenbach hatten sie am Freitagnachmittag zur Gegendemonstration aufgerufen. Während sich dort am Nachmittag eine Handvoll AfD-Befürworter um ein Transparent mit der Aufschrift „Migration hat Grenzen“ scharte, versammelten sich unweit spontan in der Spitze an die 100 Gegendemonstranten.