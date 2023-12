Mehr Einnahmen als eingeplant Königswinterer Defizit verringert sich um fast fünf Millionen Euro

Allein 1,9 Millionen der Verbesserungen im laufenden Jahr gehen auf die Beteiligung des Landes NRW an den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine, wie Kämmerer Dirk Käsbach jetzt im Stadtrat berichtete. Eine Million Euro, die bisher nicht eingeplant waren, fließen durch Baulandumlegung, in diesem Fall durch Zahlungen der Eigentümer von Grundstücken in den Neubaugebieten Am Limperichsberg A und B, in die Stadtkasse.