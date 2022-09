Hilfe bei Waldbrandbekämpfung : Königswinterer Feuerwehrkräfte für Waldbrand-Einsatz in Frankreich geehrt

Königswinter Die Bilder von den verheerenden Waldbränden im Süden Frankreichs sind noch im Gedächtnis. Unter denen, die sich dem Feuer entgegen stellten, waren auch Wehrleute aus Königswinter. Für ihren Einsatz wurden sie nun von Bürgermeister Lutz Wagner geehrt.

Mehrere Wochen liegt er zurück, und doch ist er noch immer das Gesprächsthema Nummer eins: Der Waldbrandeinsatz der sechs Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter im Süden Frankreichs. Im Rahmen ihrer Beteiligung am EU-Waldbrandmodul sind die Einsatzkräfte gemeinsam mit weiteren Kräften aus Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Ratingen und Orten in Niedersachsen einem Hilfeersuchen der französischen Behörden südlich von Bordeaux gefolgt.

Hilfe-Aufruf kam nur Stunden vor dem Aufbruch

Lichtblicke gab es in den Gebieten trotzdem. „Es ist beeindruckend, wie schnell das Grün wieder kommt. Auch viele Tiere haben die Flammen überlebt. Uns sprangen kleine Kröten über die Hände”, erzählt Weiler. „Gefährlich, aber nicht brenzlig”: So beschreibt Leischner die Arbeit in den Waldbrandgebieten. Eine direkte Konfrontation mit dem wütenden Feuer blieb aus. Doch „widow maker” (zu Deutsch: Witwenmacher), von innen ausgebrannte Bäume genannt, die noch stehen, aber jederzeit umfallen könnten, bergen auch Gefahren. Ausgebrannte Baumstämme schlagen metertiefe Löcher in den Boden, in die leicht hineingetreten werden kann.