Verzögerung wegen Corona-Fällen in Baufirmen : Königswinterer Hallenbad soll im September fertig sein

Königswinter Das Königswinterer Großprojekt biegt auf die Zielgerade und soll im September fertig sein. Die Kosten könnten auf 11,1 Millionen Euro sinken.

Den ursprünglich kalkulierten 9,6 Millionen Euro hatte eine Machbarkeitsstudie des Architekten zugrunde gelegen. Viel länger als zunächst erwartet war allerdings der Kampfmittelräumdienst im Einsatz, um das Bauareal genau unter die Lupe zu nehmen, was auch dazu führte, dass der ursprüngliche Zeitplan ins Wanken geriet. Anstatt wie anfänglich erwartet im Mai, können die Arbeiten nun im September abgeschlossen werden. Ins Kontor schlugen auch die steigenden Preise im Bausektor, so Emmrich. „Wir können froh sein, dass wir mit den Bauarbeiten bald fertig sind“, meinte Theo Krämer, Technischer Beigeordneter der Stadt Königswinter, im Hinblick auf die aktuell anziehenden Kosten insbesondere für Baumaterialien. Mit höheren Preisen sei künftig bei weiteren Projekten der Stadt zu rechnen. Wo Mehrkosten zu befürchten sind, darüber werde Krämer in der nächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschussses am Dienstag, 22. Juni, berichten, kündigte er an.