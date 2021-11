Klimaneutralität bis 2035 : Königswinterer Stadtrat beschließt das Klimapaket

Blick aus der Luft auf die Königswinterer Altstadt: Bis 2035 will die Stadt klimaneutral werden. Foto: Frank Homann

Königswinter Königswinter soll bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. Bis dahin sollen die Energiewende und die Verkehrswende geschafft sein.

Vor der Ratssitzung hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz knapp drei Stunden über das lokale Klimapaket beraten und seine Empfehlungen ausgesprochen. Nach dem anschließenden Beschluss des Stadtrates sollen nun Machbarkeitsstudien durchgeführt und Konzepte entwickelt werden, auf deren Basis die konkrete Umsetzung erfolgen soll. Bürgerbeteiligung und wissenschaftlicher Begleitung sind vorgesehen. Gleichzeitig werden sich die Regeln für das Bauen in Königswinter grundlegend ändern. Mithilfe einer Klimacheckliste der RWTH Aachen für die Bauleitplanung sollen in Zukunft die Klimaanforderungen berücksichtigt werden.

Drei Gegenstimmen im Stadtrat

Bürgermeister appelliert an Kommunalpolitiker

Zu Beginn der Fachausschusssitzung hatte Bürgermeister Lutz Wagner in einem persönlichen Statement an die Kommunalpolitiker appelliert, der Verwaltung die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Mit dem Hinweis auf die globale Klimakonferenz in Glasgow betonte er die Notwendigkeit zu handeln, auch wenn die Stadt Königswinter zur Klimawende nur einen kleinen Beitrag leisten könne. „Wir müssen aber endlich ernst machen. Zu moderate Beschlüsse verschärfen nur die Probleme von morgen.“