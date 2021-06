Investor wirbt für Kompromissvorschlag : Königswinterer Stadtrat entscheidet über Bebauung am Sumpfweg

Seit Jahren sorgt das geplante Bauvorhaben am Sumpfweg für Diskussionsstoff in der Königswinterer Politik. Foto: Frank Homann

Königswinter Wohl kaum ein Bauvorhaben hat die Politik in Königswinter in den vergangenen Jahren so beschäftigt wie das umstrittene Projekt am Sumpfweg in Niederdollendorf. Bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause soll der Stadtrat nun eine Entscheidung treffen. Der Investor wirbt unterdessen für den Kompromiss.