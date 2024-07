Statt klobig Königswinterer Start-up setzt auf minimalistischen Schmuck für den Mann

Erste Pläne ein Start-up zu gründen, habe es schon 2021 gegeben. Damals waren noch Sonnenbrillen als Produkt angedacht. Aber die Vier wollten da noch nicht so viel Risiko eingehen, studierten noch oder waren im Job eingebunden. Als dann alle unabhängig voneinander dieselbe Werbeanzeige für Männerschmuck in den sozialen Medien sehen, finden sie das „echt cool“ und die Idee selber Schmuck zu designen, reifte heran. Aber wieso Schmuck? Kirfel: „Jeder will individuell sein, und Accessoires tragen dazu bei. Schmuck bei Männern ist in unserer Generation auch akzeptierter, trotzdem werden wir auch noch viel belächelt.“