Verwirrende Beschilderung Königswinters Parkautomaten-Problem zehrt an Nerven der Touristinfo-Mitarbeiter

Laut des Schildes brauchen Autofahrer fürs Parken Am Palastweiher in Königswinter einen Parkschein. Problem: Der dazugehörige Automat fehlt hier und an den anderen Parkplätzen seit Monaten. In der AG Altstadt am 10. April wurde die Verwaltung auf das Problem hingewiesen.

Foto: Lydia Schauff