Jahreshauptversammlung in Königswinter Sozialverband VdK sucht händeringend nach einem neuen Vorstand

Auf diese Einladung, die am 15. Oktober an alle 773 Mitglieder verschickt wurde, gingen bis zum 25. Oktober allerdings nur acht Anmeldungen ein. Mit viel mehr als 15 Teilnehmern wird daher am 4. November auch nicht gerechnet. Für den Kreisverband ist dies aber noch kein Grund zur Resignation. In Bad Godesberg meldeten sich kürzlich sogar nur vier der 1090 angeschriebenen Mitglieder zur Jahreshauptversammlung an. Schließlich kamen elf Mitglieder, von denen neun in den neuen Vorstand gewählt wurden. Auf einen ähnlichen Effekt hofft man auch in Königswinter. Hier werden nur drei Vorstandsmitglieder gesucht.