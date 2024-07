Kommentar zu Königswinters Altstadt Fatales Signal nach außen

Viele Jahre hat sich die Stadt Königswinter um das Altstadtmanagement bemüht. Die drei Mehrheitsfraktionen schrieben in ihre Koalitionsvereinbarung, dass die Altstadtmanager so schnell wie möglich eingestellt werden sollten. Im Jahr 2021 gab es dann im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes endlich auch den Bescheid über die erhofften Fördermittel. In der Ausschreibung setzte sich mit der Agentur Projekt2508 das Unternehmen durch, das nach all den positiven Projekten ihrer beiden Geschäftsführer als Idealbesetzung für diese Aufgabe galt. Bürgermeister Lutz Wagner zeigte sich bei der Vorstellung der neuen Altstadtmanager vor einem Jahr zufrieden, dass es endlich so weit gekommen ist.