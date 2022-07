Fall liegt jetzt beim Bundesverwaltungsgericht : Kommunen sind über Kalkulation der Abwassergebühren weiter im Unklaren

Kanaldeckel am Rathaus in Königswinter: Nach wie vor ist unklar, wie die Abwassergebühren künftig berechnet werden sollen. Foto: GA/Lydia Schauff

Königswinter/Bad Honnef Mittlerweile liegt der Fall zur Kalkulation der Abwassergebühren in NRW beim Bundesverwaltungsgericht. Auch Königswinter und Bad Honnef tappen also weiter im Dunkeln, wie sie die Gebühren nun berechnen sollen.

„Beim Bundesverwaltungsgericht wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, sodass das Urteil vom Oberverwaltungsgericht nicht rechtskräftig ist“, erklärt Florian Striewe, Sprecher der Stadt Königswinter. Das bedeutet, dass für alle Kommunen in NRW und im Siebengebirge vorerst weiter unklar bleibt, wie sie die Gebühren künftig kalkulieren sollen und ob zuvor womöglich zu viel gezahlte Gebühren erstattet werden müssen.

Am 17. Mai hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster über die Klage eines Grundstücksbesitzers aus Oer-Erkenschwick entschieden und war zu dem Schluss gekommen, dass die Berechnung der Abwassergebühren in NRW auf einer falschen Grundlage erfolgt ist. Der kalkulatorische Zinssatz und der berechnete Aufschlag seien demnach zu hoch. Geklagt hatte der Grundstücksbesitzer gegen einen Abwasserbescheid aus dem Jahr 2017.