„Abschied von der Krippe“ in Königswinter Warum in Eudenbach Alphorn und Orgel im Duett erklingen

Schönwald schreibt, wenn er in seiner Freizeit noch Zeit findet, gerne Gedichte. Eines brachte er zum Abschluss des außergewöhnlichen Konzertabends zu Gehör. In „Jahresende“, so der Titel des Gedichts, beschreibt er, dass alles, was der Mensch erlebe, von ihm auch durchschritten werden müsse. Darin heißt es: „Am Ziel zu sein bedeutet mehr, es meint, dass ich durch etwas bin. Das kommt auch nicht von ungefähr, zeigt mir die Richtung an, den Sinn.“