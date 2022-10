Drei Bläck-Fööss-Konzerte der KG Postalia : Die Ur-Fööss Erry und Bömmel geben sich noch einmal in Königswinter die Ehre

Da sind sie noch mal alle beisammen: Bömmel Lückerath (links) und Erry Stocklosa (4. v. l.) bei ihrem (bislang) letzten Bläck-Fööss-Konzert in Königswinter. Foto: Frank Homann

Königswinter Berauschende Konzerte erleben die Zuhörer in Königswinter: Die Bläck Fööss sind in der Stadt und treten, wie üblich, wenn die KG Fidele Freunde Postalia ruft, gleich dreimal auf. Mit dabei sind die beiden Band-Urgesteine Bömmel und Erry, die erst vor wenigen Tagen angekündigt hatten, nach 52 Jahren die Fööss zu verlassen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roswitha Oschmann

„Bye bye my love, mach et joot - bes zum nächste Mol…“ In der proppenvollen CJD-Aula hatte sich das Publikum längst von den Plätzen erhoben, reckte die Arme im Takt gen Himmel und grüßte mit glimmenden Handy-Lichtern. Nach zweieinhalb Stunden mit den Bläck Fööss ging am Freitagabend eine Ära zu Ende. Zum letzten Mal standen die Fööss-Urgesteine Bömmel Lückerath und Erry Stocklosa in ihrem „Wohnzimmer Königswinter“, wie sie es selbst nennen. Denn: Kurz vor dem Start ihrer Drei-Tage-Konzertreihe bei der Königswinterer KG Fidele Freunde Postalia hatten beide angekündigt, dass die beiden letzten noch aktiven Mitgründer der Bläck Fööss zum Ende des Jahres in den Ruhestand treten werden.

Fööss sehen Königswinter als „südlichsten Vorort von Köln“

Mitsingen und Mitschunkeln gehört bei den Konzerten der Bläck Fööss in der Königswinterer CJD-Aula, ihrem „Wohnzimmer Königswinter“, wie die Fööss selbst sagen, dazu. Foto: Frank Homann

KG-Urgestein Wilfried Menden Alle Fööss-Auftritte in 50 Jahren mitgemacht Einer, der sämtliche Auftritte der Bläck Fööss bei der KG Fidele Freunde Postalia miterlebte, ist KG-Urgestein Wilfried Menden, der in den nächsten Tagen 75 wird. Vorstandsmitglied von 1967 bis heute, lange als Schatzmeister und Geschäftsführer. Der ehemalige Postbeamte war enger Freund von Peter Stöcker, dem einstigen Präsidenten, unter dessen Ägide die Bande geknüpft wurden. „1972 waren die Bläck Fööss bei der Sessionseröffnung im Westfalenhof zum ersten Mal bei uns. Da bahnte sich eine Freundschaft an. Die Chemie hat gestimmt. Bei der Kostümsitzung zwei Jahre später im Westfalenhof blieben sie, feierten mit uns, übernachteten hier und am nächsten Morgen haben wir zusammen gefrühstückt. Die Jungs haben auch beim Erdbeerfest bei Stöckers zu Hause gespielt, Lotti Krekel war auch da. Im Wohnzimmer haben sie ihre Lieder, diese gefühlsbetonte Musik, geübt. Peter Stöcker war überzeugt, diese Jungen mit den nackten Füßen werden mal ganz groß.“ Menden gesteht: „Ich bin traurig, dass die letzten Originale aufhören, aber hoffe und vertraue darauf, dass der Spirit erhalten bleibt, den die Bläck Fööss sich in über 50 Jahren erarbeitet haben, und auch die Freundschaft zur Postalia bestehen bleibt.“ oro

Und Königswinter feierte die beiden, aber auch ihre „Nachkommen“ am Schluss eines wunderbaren Konzertabends. KG-Präsident und Vorsitzender Arno Wichelhoven überreichte ihnen Urkunden und Präsente. Denn die Ur-Band aller kölschen Mundartgruppen, die zu Königswinter gehört wie der Drachenfels und die Stadt ohnehin als „südlichsten Vorort von Köln“ zählt, wie Erry Stocklosa an dem Abend betonte, ist nicht nur Ehrenmitglied der KG, sondern auch seit 50 Jahren aus dem Programm der Postalia nicht wegzudenken.

1972 reichte ihr noch der „Westfalenhof“ fürs erste Konzert, seit 2013 organisierte die KG zusammen mit ihrem Damenkomitee sogar drei Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen in der großen CJD-Aula. Alle ausverkauft, Karten waren stets ratzfatz weg.

Nach der Corona-Pause regierte diesmal noch immer die Angst auf Seiten der Zuhörer – bei den ersten beiden Konzerten hätten noch mehr Besucher in der Aula Platz gefunden. Nur wenige Karten gingen noch in letzter Minute weg, bedauerte Arno Wichelhoven, dem etliche Stammgäste wegen der Sorge vor Ansteckung absagten.

2023 sind zwei statt drei Konzerte geplant

Im nächsten Jahr werden zunächst einmal wegen des verhaltenen Zulaufs nur zwei Bläck-Fööss-Konzerte stattfinden, am 19. und 20. Oktober, so der Präsident. „Wir wollen nicht auf Biegen und Brechen drei Konzerte machen.“ Wegen Covid hat er so manche Stunde mehr in sein Ehrenamt stecken müssen: Allein um in der vergangenen Session an Gelder für die Künstlergagen zu gelangen, die wegen der abgesagten Karnevalsveranstaltungen aus einem Sonderfonds abrufbar waren, raufte er sich stundenlang an seinem PC die Haare, wie er berichtet.

Mit Sorge blickt er wie andere Karnevalisten auch auf den Januar, wenn am Freitag, dem 13., die Stars der Kölner Szene bei der Großen Postalia-Sitzung erwartet werden. Was passiert, wenn bis dahin die Landesregierung bei steigenden Corona-Zahlen in Innenräumen Maskenpflicht anordnen sollte? „Was geht in den Köpfen in Düsseldorf vor? Keiner hat eine Glaskugel“, so Wichelhoven, der auch mit Kollegen wie Guido Hoffmann von der Großen Königswinterer KG die Köpfe zusammensteckt. „Bei Maskenpflicht kommt keiner auf die Sitzung“, sind sie sich einig.

Und: Sollte auch die Session 2022/23 untergehen, sieht er ziemlich schwarz für das Brauchtum Karneval aus. „Kommen in diesem Falle die Gäste 2024 wirklich wieder oder sagen sie sich dann, es ging zwei Jahre ohne, das brauchen wir nicht mehr“, nannte er eine Befürchtung, die in karnevalistischen Kreisen kursiert.

Eigentlich hatte Wichelhoven sein Amt auf der letzten Jahreshauptversammlung abgeben wollen. „Aber ich kann doch nicht in dieser Situation den ganzen Kram übergeben, das kann ich keinem zumuten, das kann ich mit Herz und gutem Gewissen nicht vereinbaren. Wir haben einen sehr jungen Vorstand“, so Arno Wichelhoven.

Wichelhoven verabschiedet Erry Stocklosa und Bömmel Lückerath

Die Tränchen, die er an diesem Abend wegdrückte, galten aber nicht dieser Situation, sondern Erry und Bömmel, die von ihm mit großem Dank verabschiedet wurden. Damit sei aber nicht das Ende der Bläck Fööss angesagt, sondern „die Jungen singen ja auch die alten Lieder und die Alten haben auch neue geboten“, meinte Wichelhoven zuversichtlich und löste Riesenbeifall aus. Und: Er lud schon jetzt die künftigen Pensionäre zu den Postalia-Veranstaltungen ein.

Und die Jungen, die haben längst „Blut geleckt“ und haben die befreundete Postalia schon in ihrer DNA. Sänger Mirko Bäumer aus Hennef: „Ich muss nur über den Berg. Vor sieben Jahren habe ich mit den Bläck Fööss hier zum ersten Mal auf der Bühne gestanden.“ Die herrlichen Ohrwürmer waren zu hören – von „Dat Wasser vun Kölle“ bis „Unser Stammbaum“. Und bei dem Titel „Zosamme sin“ dirigierte Erry, „der Gotthilf Fischer von Königswinter“, so Lückerath, die Besucher der Aula beim Mitsingen.