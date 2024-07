Vor 75 Jahren im Nachtigallental errichtet Das Willi-Ostermann-Denkmal erstrahlt in neuem Glanz

Das kennen viele in Königswinter: „Wo fröhlich sie marschierten durchs Nachtigallental“ – das ist nicht nur eine Zeile aus dem berühmten Lied von Willi Ostermann „Da, wo die sieben Berge am Rheinesstrande steh’n“. Vor genau 75 Jahren strömten gleich 80.000 Menschen in jenes besungene, lieblich-romantische Tal. Denn für den Kölner Liederdichter und Komponisten wurde am 3. Juli 1949 dort das Willi-Ostermann-Denkmal eingeweiht.