Event auf dem Drachenfels Was Beethoven mit Brotsuppe und Makkaroni verbindet

Ein Griesgram, ein Lebemann, ein verarmtes Genie – mit allerdings reichem Oeuvre: Es gibt eine reiche Fülle an Stereotypen und Mutmaßungen über Ludwig van Beethoven. Dem 1770 in Bonn geborenen Superstar der klassischen Musik ist jetzt ein Abend auf einem Gipfel des von ihm als Rückzugsort und Wander-Dorado so geschätzten Siebengebirges gewidmet. Das Gastronomenehepaar Christiane Klimt-Nolden und Hermann-Joseph Nolden laden auf dem Drachenfels zu „Ein Abend mit Ludwig“ ein. Premiere ist am Sonntag, 17. März, 18.30 Uhr im Glaskubus auf dem Königswinterer Hausberg mit der unvergleichlichen Aussicht.