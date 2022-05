Hotspot KW : Kulturprojekt muss in Königswinter erneut in den Stadtrat

Kulturprojekt muss in Königswinter erneut in den Stadtrat

Sprayer gestalten anlässlich des Kulturprojekts „Hotspot KW“ die Fassade der ehemaligen Wäscherei Schuchert in der Hauptstraße in Königswinter neu. Foto: Hansjürgen Melzer

Königswinter Nach Intervention der Linke-Fraktion muss sich der Königswinterer Stadtrat noch einmal mit dem Kulturprojekt „Hotspot KW“ befassen. Die Linke sieht das „Wohl der Gemeinde“ gefährdet.

Der Königswinterer Stadtrat wird sich am Montag mit dem Kulturprojekt „Hotspot KW“ befassen (Beginn: 17 Uhr, Aula Oberpleis). Das bestätigte Bürgermeister Lutz Wagner. Nachdem der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz am 27. April den Abweichungen von der Gestaltungssatzung für das Projekt zugestimmt hatte, hatte die Linke-Fraktion in einem Dringlichkeitsantrag eine Neubefassung mit dem Thema im Stadtrat beantragt. Die Abweichungen von der Gestaltungssatzung sind erforderlich, weil die Fassaden von drei leer stehenden Gebäuden in der Fußgängerzone im Rahmen des Kulturprojektes von Street-Art-Künstlern gestaltet werden sollen. Dabei handelt es sich um die ehemalige Gaststätte „Im Schiffchen“, die frühere Wäscherei Schuchert und ein Nagelstudio.