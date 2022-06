Ehemalige Zera-Fabrik : Ausstellung von Bananensprayer Thomas Baumgärtel in Königswinter eröffnet

Königswinter Im Zera-Gebäude ist die kommenden zwei Monate Kunst von Bananensprayer Thomas Baumgärtel zu sehen.

Der zweite Teil der Ausstellung „Road Signs Extended“, unter anderem mit besprühten und gestalteten Schildern aller Art, von Bananensprayer Thomas Baumgärtel in der ehemaligen Zera-Fabrik in Königswinter ist seit Donnerstagabend geöffnet.

Mit der Schau des Kölner Künstlers wurde das Gebäude gleichzeitig in seiner künftigen Funktion als „Hotspot KW Factory", in der in den nächsten Jahren ein Ort für Kunst und Kultur entstehen soll, eingeweiht. Auf den Weg gebracht wurde das Projekt vom Kulturbüro nr5, zu dem auch der Bad Honnefer Fotograf und Künstler Helmut Reinelt gehört, in Zusammenarbeit mit der Investitionsgesellschaft Verianos Real Estate, die das Gebäude gekauft hat.