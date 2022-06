Kunstprojekt : Alte Königswinterer Kneipe „Im Schiffchen“ kommt in die Flasche

Künstler Wolfgang Krell zeigt, wie er die Fassade gestalten will. Das Königswinterer „Im Schiffchen“ soll optisch in einer Glasflasche verschwinden. Foto: GA/Lydia Schauff

Königswinter Es ist das dritte und voererst letzte leerstehende Gebäude, das im Rahmen des Kunstprojekts „Hotspot KW“ gestaltet wird.

Die Fassade der ehemaligen Gaststätte „Im Schiffchen“ in der Königswinterer Hauptstraße 358 verwandelt sich diese Woche in ein Kunstwerk. Anlässlich des Kunstprojektes „Hotspot KW“, das das Kulturbüro nr5 und Hauseigentümer Verianos auf den Weg gebracht haben, übernimmt der Lörracher Künstler Wolfgang Krell die Gestaltung.

Krell hat schon eine konkrete Vorstellung, wie er das Haus gestalten will. Die Vorderseite verschwindet optisch in einer Flasche und erinnert damit an ein Buddelschiff. Die Seitenwand sollen Meereswogen mit darauf schwimmenden Gegenständen zieren.

Am Montagabend haben die Vorbereitungen begonnen und am Dienstag beginnt die eigentliche Gestaltung. Dann soll es laut Wolfgang Krell „schon was zu sehen geben“. Komplett fertig wird das Werk wohl Ende der Woche. Das „Schiffchen“, ist nach der ehemaligen Wäscherei Schuchert und der früheren Metzgerei in der Hauptstraße 360 das dritte und vorerst letzte Gebäude, das im Rahmen des Kunstprojektes gestaltet wird.