Hebammen von Stadt Königswinter enttäuscht Kurz gefragt: Das sagen Bürgermeister und Technischer Dezernent dazu

Fabiano Pinto: Nein. Die alternative Erschließung geht auf einen Vorschlag der Verwaltung zurück, die in einem Gespräch zwischen Bauherrn, Bauordnung und Bürgermeister erarbeitet wurde. Zudem gab es mehrere Gesprächstermine mit dem Planer sowie Vororttermine mit allen Beteiligten, um Lösungen zu finden. Das wäre nicht bei jedem Bauantrag so leistbar. Ansprechpartner in einem Bauantragsverfahren ist für die Bauverwaltung offiziell immer der Antragsteller oder eine von ihm bevollmächtigte Person. Dazu zählen auch mehrere Gespräche mit Frau Luhmer, um ihre Belange als Auftraggeberin zu verstehen und in die Bewertung aufzunehmen.