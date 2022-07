Zwei Personen schwer verletzt : Schwerer Autounfall in der Nähe vom Kloster Heisterbach

Schwerer Autounfall in der Nähe vom Kloster Heisterbach

Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr nach einem schweren Unfall unweit des Klosters Heisterbach am Dienstagnachmittag in Königsiwnter. Foto: Feuerwehr Königsiwnter/Feuerwehr Königswinter

Königswinter/Kloster Heisterbach Bei einem Verkehrsunfall auf der L 268 in Königswinter sind am Dienstagnachmittag zwei Autos miteinander kollidiert. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 268 in Königswinter sind am Dienstagnachmittag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei sind im Kreuzungsbereich in Höhe der Abbiegung zur K 25 Richtung Vinxel unterhalb von Kloster Heisterbach drei Autos kollidiert.