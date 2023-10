Nach dem Hilferuf aus Königswinter-Siefen Landmetzgerei Klein: Lichtblicke im Existenzkampf

Dann kündigten jedoch im Frühjahr zwei der vier Fleischereifachverkäuferinnen, sodass Dhana Schwarz keine andere Möglichkeit sah, als die Öffnungszeiten zu reduzieren. An drei Tagen in der Woche hatte die Metzgerei nur noch vormittags geöffnet. „Das können wir uns aber einfach nicht leisten, weil bei uns viele Pendler von der Autobahn einkaufen. Wir hatten erneut Umsatzeinbußen von bis zu 40 Prozent und mussten an die Rücklagen gehen.“ Das Aus für die Metzgerei Saal in Stieldorf, die Ende Mai nach 87 Jahren für immer ihre Türen geschlossen hat, wurde für sie dann zum Rettungsanker. Erst konnte eine Mitarbeiterin, die zuvor 24 Jahre in Stieldorf gearbeitet hatte, später auch noch eine zweite übernommen werden. Seit dem 4. Oktober ist der Hofladen jetzt wieder ganztags und samstags halbtags geöffnet bis auf den Ruhetag am Montag.