Rettungsmedaille des Landes NRW : Laschet zeichnet mutige Retter auf dem Petersberg aus

Königswinter NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Dienstagabend auf dem Petersberg in Königswinter 26 Bürger mit der Rettungsmedaille des Landes ausgezeichnet. Mit dabei war auch ein Klaus Domnick aus Niederkassel.

Sie retteten Menschen aus brennenden Gebäuden oder aus der Nordsee: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Dienstagabend auf dem Petersberg in Königswinter 26 Bürger mit der Rettungsmedaille des Landes oder einer öffentlichen Belobigung ausgezeichnet. Sie hatten nach Angaben der Staatskanzlei unter Einsatz ihres eigenen Lebens andere Menschen gerettet. Ausgezeichnet wurde auch Klaus Domnick aus Niederkassel.

Unter den Geehrten ist zum Beispiel der Autofahrer, der im Mai 2019 auf der Autobahn 1 bei Wermelskirchen in einen fahrenden Lastwagen geklettert war und ihn zum Halten gebracht hatte. Der Lkw-Fahrer war am Steuer kollabiert und gestorben. Matthias Erdmann aus Langenfeld hatte mit einem Hammer die Lkw-Scheibe eingeschlagen, sich ins Führerhaus gezogen und die Bremse getreten. „Ich würde es nochmal so machen“, sagte der 44-Jährige vor der Medaillen-Verleihung. Auch zwei Polizisten und drei Zeugen, die an der spektakulären Rettungsaktion beteiligt waren, wurden geehrt.