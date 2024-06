Weinberge in Königswinter Spaßlauf Le Petit Médoc sammelt Spenden für Stolpersteine

Die Spenden für die Kinderläufe beim Le Petit Médoc am Samstag, 29. Juni, durch die Weinberge von Oberdollendorf gehen in diesem Jahr an die Aktion Stolpersteine. Im Herbst werden im Ort Gedenksteine für vier jüdische Mitbürger und zwei politische Opfer, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Gabriele Wasser aus Oberkassel, die die Geschichten der jüdischen Familien in Königswinter recherchiert hat, wird bei der Veranstaltung Rede und Antwort stehen.