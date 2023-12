Jahresrückblick 2023 Leere seit einem Jahr

So gut wie alle Schilder, die den Weg zum Sea Life Center an der Königswinterer Rheinpromenade weisen, sind zugeklebt oder verschwunden. Selbst die Haltestelle „Königswinter Fähre“ hat den Zusatz „Sea Life“ abgelegt. Ein Jahr ist seit dem letzten Öffnungstag des Großaquariums ins Land gezogen. Die Suche nach einem Nachnutzer für das markante Gebäude in prominenter Lage blieb ohne Ergebnis. Ohne Fische (umgezogen) und ohne Wasser (abgelassen) hatte die Stadt am 1. April (kein Scherz) das leerstehende Center übernommen. An Ideen, was mit dem Rundbau geschieht, herrscht kein Mangel: Eine Wein-Erlebniswelt ist ebenso im Gespräch wie ein Klimazentrum. Als Vorbild für ersteren Vorschlag gilt die Rheinweinwelt in Rüdesheim, wo Weine von 76 Winzern vom Mittelrhein verkostet werden können. Archetyp des Klimazentrums ist etwa das Klimahaus Bremerhaven, das jährlich bis zu 600.000 Menschen anlockt.