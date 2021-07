Neue Episode des Crime-Podcasts : „Die Leiche im Kofferraum“ bei Akte Rheinland

Königswinter Am Donnerstag ist eine neue Episode des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland“ erschienen. Diesmal geht es um den Fall der Leiche, die im Kofferraum eines in Königswinter abgestellten Autos gefunden wurde.

Als Polizisten kurz nach Weihnachten 2020 zu einem verlassenen Auto gerufen werden, das in einem kleinen Ort in Königswinter am Straßenrand steht, ahnen sie nicht, dass dieser Fund sich zu einem so ungewöhnlichen wie rätselhaften Kriminalfall entwickeln wird. Denn als Tage später, am 5. Januar, das abgeschleppte Fahrzeug geöffnet wird, schlägt den Beamten ein durchdringender Geruch entgegen: Im Kofferraum des Auto liegt die Leiche einer Frau.