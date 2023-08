Umgestaltungspläne der Stadt Dürfen die Linden auf der Königswinterer Rheinallee gefällt werden?

Die Lindenallee an Königswinters Rheinpromenade ist auf Initiative von Naturschützern ins Alleenkataster NRW aufgenommen worden, und damit schutzwürdig. Anlass waren die Pläne zur neuen Radverkehrsführung an der Rheinallee, die auch ein Fällen von Bäumen zumindest in Betracht ziehen.

Foto: Frank Homann