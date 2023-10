Staatsanwaltschaft Koblenz Leiche aus Linz wurde identifiziert

Die in einem Waldstück im Landkreis Neuwied am Samstagvormittag gefundene Leiche eines Mannes wurde nun identifiziert. Bei dem Toten handelt es sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Koblenz um einen vermissten 64-Jährigen aus Königswinter. Der Senior war am vergangenen Donnerstag als vermisst gemeldet worden, woraufhin die Polizei intensiv nach ihm gesucht hatte.