Metallteil auf der Fahrbahn : Lkw beschädigt seinen Tank auf der A 3 bei Königswinter

Königswinter Ein herumliegendes Metallteil hat den Tank einer LKW-Zugmaschine auf der A 3 beschädigt. Die Feuerwehr musste das Leck provisorisch abdichten. Mehrere Liter waren bereits auf die Fahrbahn gelaufen.

Am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, wurden die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter zu einem beschädigten LKW auf der A 3 im Kreuz Bonn/Siegburg gerufen. Die Zugmaschine war in Fahrtrichtung Köln unterwegs und hatte sich den Tank an einem herumliegenden Metallteil beschädigt.