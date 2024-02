Anlage schwebt per Kran ein Löst neue Technik das Geruchsproblem des Weihers in Heisterbacherrott?

Den Nikolausbach kennt, wer das Haus Schlesien oder zumindest den benachbarten Weiher in Heisterbacherrott besucht hat. Da das Fließgewässer, das den kleinen See speist, aber beileibe nicht ständig Wasser mit sich führt, mangelt es dem Nikolausweiher seit Jahren an Frischwasser. Der eigentlich idyllisch anmutende Teich bekommt insbesondere während warmer Sommertage ein Geruchsproblem. Jetzt schwebt eine Lösung gleichsam vom Himmel: Ein Kran setzt eine neue solarbetriebene Zirkulationsanlage ab.