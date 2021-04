Niederdollendorfer Schule : Bunte Steine helfen beim Corona-Schnelltest

Lehrerin Lena Thaysen und Schülerin Serena führten am Montagmorgen erstmals einen Corona-Schnelltest in der Schule durch, bevor der Unterricht in der 3a beginnen konnte. Die bunten Lego-Steinchen gaben den Teströhrchen Halt. Das Ergebnis: Alle 180 Mädchen und Jungen der Longenburgschule waren negativ. Foto: Frank Homann