An der Kellerstraße in Königswinter So soll der Lord-Byron-Platz künftig aussehen

Er rückt immer näher, der 200. Todestag des britischen Dichters Lord Byron, der am 19. April 1824 verstorben ist. Den nach ihm benannten Platz in der Kellerstraße will die Stadt Königswinter deshalb mithilfe von Fördermitteln bis 2024 umgestalten. Dafür hatten Florian Striewe und Heike Rex vom Bereich Bürgerbeteiligung schon im vergangenen August an den Platz eingeladen. Vorschläge aus der Bevölkerung für die Verschönerung gab es reichlich. Zurzeit sprießt überall Unkraut, und viele Bürger wünschen sich mehr Pflege des Platzes.