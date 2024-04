200. Todestag des Poeten Lord Byron machte das Siebengebirge weltberühmt

„Weit droht ins offne Rheingefild, der turmgekrönte Drachenstein; die breite Brust der Wasser schwillt, an Ufern hin, bekränzt vom Wein“, so beginnt die erste Strophe in der Übersetzung des Gedichts von Lord Byron aus dem Jahr 1816. Das Gedicht, das in vier Strophen neben dem Drachenfels die Schönheit der Natur und des Rheins in Worte fasst, haben Leser einst dazu animiert, den Drachenfels selbst zu besuchen.