Kommunalwahl in Königswinter : Lutz Wagner: Mehr Bürgerbeteiligung, mehr Akzeptanz

Zur Person

Lutz Wagner lebt seit seinem dritten Lebensjahr in Königswinter. Nach dem Abitur am Oelberg-Gymnasium studierte der heute 56-Jährige Agrarökonomie in Bonn. Schon während des Studiums jobbte er in der PR-Branche, blieb diesem Metier auch nach dem Abschluss treu und arbeitet in einer Agentur. Wagner ist verheiratet und Vater von Zwillingen.