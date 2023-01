Männergesangverein Gemüthlichkeit Königswinter bestet 160 Jahre : Männergesangverein startet nach Corona mit neuem Chorleiter und personeller Verstärkung

Seit 50 beziehungsweise 70 Jahren Mitglieder im Männdergesangverein Gemüthlichkeit sind Robert Jäger (vorne l.) und Stephan Krebs (vorne r.). Die anderen Sänger gratulieren. Foto: Frank Homann

Königswinter Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Unter diesem Motto holten die Sänger des Männergesangvereines Gemüthlichkeit Königswinter das Fest zum 160-jährigen Vereinsbestehen nach. Während die Pandemie in Chören viele Lücken gerissen hat, freuen sich die Königswinterer über Zuwachs. Und wollen nach Corona wieder überall präsent sein.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriela Quarg

Seit 160 plus einem Jahr bereichert der Männergesangverein Gemütlichkeit Königswinter das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Königswinter. Eigentlich hätte das runde Jubiläum 2022 im Rahmen des Stiftungsfestes besonders gefeiert werden sollen, doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freuten sich die Sänger, dass ihr 161. Stiftungsfest am Sonntag wieder stattfinden konnte. Ein guter Zeitpunkt auch, in die Zukunft zu schauen.

Am größten war die Freude, dass mit Harald Müller und Peter Koch-Weißgerber gleich zwei neue Mitglieder aufgenommen werden konnte. „Jetzt sind wir wieder 16 Personen im Verein“, freute sich Präsident Robert Jäger. Dank der Verstärkung können man gut ins neue Jahr starten, zumal mit Sebastian Hohberg auch ein neuer Chorleiter frischen Wind in den Verein bringt. Der Musiker aus Oberdollendorf hat den MGV vor vielen Jahren schon einmal dirigiert, was den Vorteil hat, dass man sich nicht groß aneinander gewöhnen muss. Klangvolle Synergien ergeben sich zudem aus der Tatsache, dass Hohberg auch den Kirchenchor Cäcilia Königswinter leitet.

So werden die Männer des Kirchenchores den MGV beim Maiansingen am 30. April personell verstärken. Fest eingeplant ist auch wieder das Straßenfest am Vereinshaus in der Altenberger Gasse, bei dem die legendären Rievkooche nach MGV-Rezept serviert werden. Auch Auftritte in den Altheimen soll es künftig wieder geben. Geprobt wird immer dienstags ab 19 Uhr in der Altenberger Gasse 1, über weitere Verstärkung würden sich Sänger freuen.

Das Stiftungsfest bietet stets einen würdevollen Rahmen, um die zu ehren, die dem Verein schon seit vielen Jahren die Treue halten. Mit Stephan Krebs wurde ein Sänger für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet, der mit seinem Engagement das Vereinsleben besonders geprägt hat. So war Krebs nicht nur kurzzeitig als Kassierer im Vorstand tätig, sondern auch als Helfer beim Winzerfest stets mit dabei. In den vielen Jahren, in denen der MGV den Weinbrunnen im Wortsinn am Laufen hielt, legte der gelernte Installateur die Leitungen vom Fass zum Brunnen – sorgte also dafür, dass statt Wasser Rebensaft sprudelte.

Bis 2009 verantwortlich für den Weinbrunnen

2009 musste der Verein die Bewirtschaftung des Weinbrunnens aufgeben und ist mittlerweile beim Winzerfest nicht mehr aktiv mit dabei, da die Kosten zu hoch sind und sich die Männer auch aus Altersgründen nicht mehr dafür gewappnet sehen. Nicht aus dem Verein wegzudenken ist Krebs allerdings vor allem in seiner Funktion als „Vize-Chorleiter“ - ob auf Reisen oder beim Beisammensein, wann immer der Dirigent nicht mit von der Partie war, sorgte er für den perfekten Zusammenklang. Jäger überreichte ihm unter dem Beifall der Sangeskollegen Ehrennadel und Ehrenurkunde.