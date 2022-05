Prozess in Bonn : Mann aus Königswinter steht wegen sexuellen Übergriffs vor Gericht

Prozess in Bonn

Königswinter/Bonn Ein 35-jähriger Mann muss sich wegen eines sexuellen Übergriffs in Königswinter vor dem Landgericht Bonn verantworten. Außerdem geht es um einen Fall von Exhibitionismus.

Eine 20-jährige Frau aus Königswinter wurde, so die Darstellung vor dem Bonner Landgericht, in den frühen Morgenstunden des 21. November 2021 kurz vor 3 Uhr an der Haltestelle Oberdollendorf von einem Mann von hinten gepackt. Der Frau gelang es, laut zu schreien und sich gegen den Übergriff erfolgreich zur Wehr zu setzen. Nachdem die 20-Jährige den Angreifer von sich gestoßen hatte, gelang es dem Mann, die Flucht zu ergreifen.