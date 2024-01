L330 bei Königswinter-Eudenbach Mann stirbt fünf Tage nach schwerem Verkehrsunfall

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Am Unfallort sei er noch ansprechbar gewesen. In den folgenden Tagen verschlechterte sich sein Zustand jedoch. Am Montag, 15. Januar, erlag der 74-Jährige seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.