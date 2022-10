Gaststätte im Siebengebirge : Das haben die neuen Eigentümer vom Margarethenkreuz vor

Das Margarethenkreuz aus der Vogelperspektive gesehen: Die Traditionsgaststätte hat den Besitzer gewechselt. Foto: Frank Homann

Königswinter Am Samstag wird im „Margarethenkreuz“ Abschied gefeiert. Familie Bachem gibt die Traditionsgaststätte nach 178 Jahren in Familienbesitz in die Hände neuer Eigentümer. Die haben schon konkrete Pläne.