Facebook-Gerüchte über vermeintlichen Tod : 84-Jährige aus Königswinter bleibt weiter verschwunden

Sie ging gern am Kloster Heisterbach spazieren. Von der 84-jährigen Margot K. fehlt seit zwei Wochen jede Spur. Foto: Frank Homann

Königswinter Sie ging spazieren und kam nicht ins Seniorenheim zurück. Seit 20. Juli fehlt von der 84-jährigen Margot K. jede Spur. Auf Facebook kursieren Gerüchte, dass die Frau tot aufgefunden worden sei. Der GA hat bei der Polizei nachgehakt.

„Es gibt keine neuen Anhaltspunkte“, sagt der Sprecher der Polizei Bonn mit Blick auf den Fall der vermissten 84-Jährigen auf GA-Nachfrage. Mit anderen Worten: Die Frau wird weiter vermisst und konnte bisher nicht gefunden werden. Gerüchte, die auf Facebook, unter anderem auch in der Facebookgruppe Königswinter Thomasberg/Heisterbacherrott, verbreitet wurden, wonach die Frau tot aufgefunden wurde, sind demnach falsch.

Am 20. Juli, einem Montag, war die 84-jährige Margot K. aus dem Altenheim Kloster Heisterbach zu einem Spaziergang aufgebrochen und zum Mittagessen nicht wieder zurückgekehrt. Am Abend desselben Tages begann die Polizei intensiv nach der Frau zu suchen. Eine Suchhundestaffel, ein Mantrailer-Hund der Polizei und einen Polizeihubschrauber, der Freiflächen rund um das Altenheim absuchte, in der Nacht auch mit Wärmebildkamera, kamen zum Einsatz. Auch mit einer Drohne wurden die Felder rund um das Altenheim abgesucht. Zudem unterstützte eine Hundertschaft der Polizei die Suche. Auch zwei Tage später ging die Polizei erneut mit Hunden auf die Suche nach der Frau.