Tanztheater „Demaskierung“ in der Zehntscheune von Kloster Heisterbach : Masken in der Pandemie als Impuls für eine Spurensuche durch die Jahrhunderte

Mystische Atmosphäre: Die Akteure tragen nicht nur Masken, mit Musik und Tanz geben sie Einblicke in deren unterschiedlichste Verwendung und Bedeutung. Foto: Iris Zumbusch

Heisterbach In der Pandemie wurden sie zu unvermeidlichen Begleitern: Masken. Doch auch von jeher haben Masken ihre Bewandtnis. Das Tanz-Musik-Theater „MuTaThe“ und weitere Akteure haben daraus ein Tanztheater geformt, das in der Zehntscheune des Klosters Heisterbach Premiere gefeiert hat.



Nahezu in jeden Winkel der Erde haben Masken in den vergangenen zwei Jahren Einzug gehalten. Zum Schutz sollen sie dienen - zum eigenen und zu dem der Mitmenschen vor Krankheitserregern. Zugleich sind Menschen und Masken durch die Jahrhunderte verbunden. Was machen Masken eigentlich mit Menschen sonst noch? Warum legen Menschen von jeher quer durch alle Kulturen gerne Masken an? Und was passiert, wenn Menschen die Masken wieder ablegen? Diesen Fragen sind die Teilnehmer einer besonderen Premiere nachgegangen.

Auf den Spuren der Maske durch Kulturen und Jahrhunderte

Der Verein MuTaThe Interkulturelle Begegnung wird gefördert Das Tanztheater „MuTaThe“ wurde 2015 von der Oboistin und Musikpädagogin Regine Held gegründet, um Projekte der kulturellen Bildung zu verwirklichen. MuTaThe ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung interkultureller Begegnungen, interdisziplinärer Bühnenprojekte mit Musik-Tanz-Theater und bildender Kunst für junge Menschen sowie generationsübergreifende Projekte. Informationen zu Projekten und Mitwirkenden gibt es unter https://www.mutathe.de. zci

Musiker und Tänzer des interdisziplinären Tanz-Musik-Theaters „MuTaThe“, das Bläserquintett Quintole und Jugendliche des Jugendorchesters der Freiwilligen Feuerwehr aus Eudenbach haben sich unter der künstlerischen Leitung von Musikpädagogin Regina Held auf eine spannende Spurensuche begeben, Daraus geformt wurde ein Tanztheaterstück: Die „Demaskierung“ stand im Fokus des künstlerischen Schaffens. Die Premiere fand in der Zehntscheune der Abtei Kloster Heisterbach statt.

Gebannt verfolgten die Zuschauer, was im mystisch ausgeleuchteten Bühnenbereich inszeniert wurde. Die Musiker hatten die Masken zunächst an den Hinterköpfen aufgesetzt und spielten dem Publikum abgewandt, doch durch die Masken gleichsam zugewandt. Die maskierten Tänzerinnen Lara Polloni und Miriam Arnold und die Luftakrobatinnen Veronika Kolosova und Julia Steinhaus standen immer wieder im Mittelpunkt der Choreografien, die sich einfügten in die Musik.

Arrangements von der Barockmusik bis zu Computerklängen

Guido Joris hatte die Arrangements übernommen, die von Barockmusik bis hin zu zeitgenössischen Computerspielklängen reichten. Gesprochen wurde nicht, aber ein Schriftzug über der Bühne lautete: „Manchmal sind es nicht die Menschen, die sich ändern, sondern die Masken, die fallen.“

Der Begriff „Maske“ ist aus dem arabischen „Mahara“ abgeleitet und bedeutet Posse, Scherz oder Narr. Es gibt rituelle Masken, Totenmasken, antike Theatermasken, die berühmten venezianischen Masken oder gar Schandmasken. In der Antike dienten Masken dazu, Gefühle sichtbarer zu machen - etwa als lachende oder traurige Masken. Adlige veranstalteten gerne Maskenbälle, um Reichtum und Macht zu zeigen.