Trockenmauern als Lebensraum Mediterrane Eidechsen werden auf den Königswinterer Rheinhöhen heimisch

Die neue Mauer ergänzt das Ensemble der beiden bereits im Jahr 2022 hergestellten Mauern am Kellerberg (der GA berichtete). Insgesamt entstehen somit 211 Meter an Trockenmauern, respektive 241,5 Quadratmeter an neuem Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Und: Am Kellerberg sind noch Reste alter Trockenmauern vorhanden. Sie sind ein typisches Element der dortigen, durch Wein- und Obstanbau geprägten Landschaft. Mit der neuen Mauer entsteht so ein für die Siebengebirgshänge typisches Landschaftselement.