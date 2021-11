Rettungseinsatz in Königswinter : Mitarbeiterin in Maschine eingeklemmt und schwer verletzt

Rettungskräfte flogen die verletzte Frau in eine Klinik. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Bei einem Arbeitsunfall an einer Presse in Königswinter ist eine Frau schwer verletzt worden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.



Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in der Königswinterer Altstadt ist am Mittwochmorgen eine Mitarbeiterin schwer verletzt worden. Die Frau war in einer Maschine eingeklemmt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände von Maxion Wheels.

Die Königswinterer Feuerwehr war nach Angaben des stellvertrenden Sprechers Marc Neunkirchen zusammen mit dem rettungsdienst gegen 9.45 Uhr alarmiert worden. Die Frau konnte ohne technische Maßnahmen der Feuerwehr befreit werden. Laut Aussage der Rettungskräfte wurde sie bei dem Unfall an den Armen schwer verletzt. Die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kam, sind bisher nicht bekannt.

Rettungskräfte versorgten die Frau zunächst am Unfallort. Mit einem Rettungshubschrauber, der auf dem Werksgelände landete, wurde sie in eine Klinik geflogen.

(ga)