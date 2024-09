Hilfskonvoi Meckenheimer bringen Feuerwehrauto aus Königswinter in die Ukraine

Dass Anfang Juli von der Stadt Königswinter an das Hilfsprojekt „Meckenheim hilft“ übergebene Feuerwehrfahrzeug hat sein Ziel in der Ukraine erreicht. Ein elfköpfiges Team mit insgesamt sechs Fahrzeugen hatte sich auf den Weg in das vom russischen Angriffskrieg gebeutelte Land gemacht. Im Gepäck: Dringend benötigte Feuerwehrausstattung, Stromgeneratoren, Zentralheizungselemente und eben das ausgemusterte Feuerwehrfahrzeug aus Königswinter. Die Zentralheizungselemente seien kurzfristig gespendet worden, wie Stefan Pohl, Vorsitzender von „Meckenheim hilft“ sagt. Mit Blick auf den herannahenden Winter ein sehr hilfreiches Utensil.