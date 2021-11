Pflanzaktion der Deutschen Gesellschaft Feuerfest- und Schornsteinbau : Mehr als neue 10.000 Bäume für das Siebengebirge

Königswinter 10.500 Bäume stiften Mitglieder der Deutschen Gesellschaft Feuerfest- und Schornsteinbau (dgfs), die in Königswinter ihren Sitz hat, für das Siebengebirge. Rund 1000 Exemplare pflanzten sie zum Auftakt selbst.

Ein Aufforstungsgebiet in einer Größe von insgesamt 14 Fußballfeldern kann mit der Baumspende der dgfs bespielt werden. Sehr zur Freude von Jan-Valentin Wiesmeyer vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, der den Pflanzhelfern zunächst erklärte, was sie bei der Arbeit beachten müssen.

Alarmierende Kahlschläge

Die Kahlschläge gerade in den deutschen Fichtenwäldern nach drei Dürrejahren und dem Borkenkäferbefall hatten auch die dgfs-Mitglieder alarmiert. „Auch der Wald in der hiesigen Region ist in historisch schlechtem Zustand“, sagte dgfs-Geschäftsführerin, Diplom-Ingenieurin Annette Zülch aus Bad Honnef.