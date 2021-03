Haushaltsberatungen : Mehr Geld für Schulen und Kultur in Königswinter

Mehr Geld für Schulen und Kultur in Königswinter

Die Aufnahme entstand im Königssommer 2020 . Darüber, wie die Kultur am besten gefördert wird, gibt es unterschiedliche Ansichten. Foto: Frank Homann

Königswinter Die Schulskretariate von Grundschulen stehen vor allem in der Pandemie vor zusätzlichen Herausforderungen. Weitere Stellen und eine Erhöhung des Haushaltsansatzes von 100.000 Euro wurden deswegen angeregt.

Auch um Lehrer von organisatorischen Aufgaben zu entlasten, möchte die Koalition in Königswinter zwei zusätzliche Vollzeitstellen in Schulsekretariaten der Grundschulen schaffen. Weitere neue Stellen sollen es im Bereich der Kultur und Seniorenberatung geben. Die Anträge waren Gegenstand der Haushaltsberatungen.

■ Schulsekretariate: Um jeweils rund 100.000 Euro wollen Königswinterer Wählerinitiative, SPD und Grüne in diesem und den folgenden Jahren den Haushaltsansatz für die Schulsekretariate erhöhen. „In Gesprächen mit den Grundschulen werden uns immer wieder Defizite gemeldet, dass zu wenig Kapazitäten vorhanden sind“, so SPD-Fraktionschef Dirk Lindemann. Am liebsten wäre der Koalition eine Aufstockung bereits bis zu diesem Sommer.