Cantus Cantabilis aus Niederdollendorf Was einen Chor aus dem Siebengebirge zum „Meisterchor“ macht

Was die Mitgliederzahlen angeht, sieht sich der Chor in einer „komfortablen Situation“ – auch während der Einschränkungen durch die Pandemie ist den Damen die Lust am Singen nicht vergangen. „Wir sind momentan eine sehr stabile Gruppe, wenngleich wir uns schon gerne noch verjüngen würden“, so Half. Sängerinnen, die Interesse haben, sind eingeladen, einmal in die Proben hineinzuschnuppern. Chorerfahrung sollte allerdings vorhanden sein. Im nächsten Jahr steht für Cantus Cantabilis unter anderem ein Konzert in der Stadthalle in Wuppertal sowie eine Chorreise nach Regensburg an.